Депутат Немкин предупредил о риске утечки данных из-за пиратских сайтов

При посещении пиратских онлайн-ресурсов пользователи рискуют не только нарушить авторские права, но и подвергнуться угрозам безопасности личных данных. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT .

По словам депутата, злоумышленники часто используют пиратские сайты для распространения вредоносного ПО и кражи персональной информации.

Среди распространенных методов атак парламентарий выделил опасные программы, скрытые в рекламных баннерах, и фишинговые схемы с предложением установить якобы необходимый плеер или дать доступ к файлам устройства. Такие действия могут привести к серьезным финансовым и репутационным потерям, предупредил Немкин.