Депутат Немкин напомнил студентам об «образовательном» виде мошенничества

Депутат Госдумы Антон Немкин в интервью RT указал на проблему «образовательного» мошенничества, жертвой которого становятся студенты. Злоумышленники пользуются доверием к онлайн-сервисам, предлагая готовые работы, дипломы, справки или доступ к онлайн-курсам по заниженной цене.

По словам парламентария, такие предложения могут казаться безобидными, но на самом деле они скрывают серьезные риски.

«Схемы строятся на создании видимости легитимности: мошенники оформляют профессионально выглядящие сайты, страницы в соцсетях, подставные отзывы и даже „демонстрационные фрагменты“ работ», — предупредил Немкин.

Он также сообщил, что аферисты используют приемы психологического давления: ограничение времени на решение, обещания «гарантированного успеха», персонализированные обращения.