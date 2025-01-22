Депутат Немкин: мошенники научились выдавать вредоносные программы за легитимные

Мошенники научились адаптировать инструменты для кражи данных с банковских карт, маскируя их под официальные государственные сервисы, что усложняет их обнаружение пользователями. Об этом в беседе с RT рассказал Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Депутат призвал ужесточить контроль над распространением программного обеспечения и повысить уровень проверки приложений в официальных магазинах. По его словам, наибольшему риску подвержены владельцы устройств на базе Android, так как эта система позволяет установку программ из сторонних источников.

«Это дает киберпреступникам возможность распространять вредоносные программы под видом легитимных приложений», — пояснил парламентарий.

По его словам, пользователям нужно быть более внимательными: скачивать приложения только из проверенных источников, регулярно обновлять операционную систему и антивирусное ПО.