Депутат Немкин: госорганы никогда не требуют оплату услуг через мессенджеры

Антон Немкин, член комитета Государственной думы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия», обсудил с RT проблему мошенничества, основанного на доверии граждан к государственным институтам.

Депутат отметил, что аферисты отправляют пользователям ссылки через мессенджеры, маскирующиеся под официальные уведомления о необходимости уплаты государственной пошлины. Эта уловка позволяет злоумышленникам заразить устройства жертв вирусами и похитить их персональные данные.

«Такая схема работает за счет того, что многие пользователи точно не ожидают обмана от лица официальных ведомств — и тем более того, что от их лица действуют преступники», — пояснил парламентарий.

Немкин напомнил, что государственные учреждения никогда не запрашивают платежи через мессенджеры или сомнительные ссылки. Вся информация должна проверяться на официальных веб-сайтах соответствующих организаций.