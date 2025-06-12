Депутат Наумов заявил, что наиболее строгие критерии возвращения в Россию предъявят IT-компаниям

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность возврата иностранных компаний, покинувших рынок после 2022 года, на условиях строгого соблюдения законодательных норм и локализации производства. Эту инициативу озвучил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в интервью «Постньюс» .

Особые условия возвращения предусмотрены для фармацевтических предприятий и автомобильных производителей. Компании этих секторов обязаны будут доказать свою готовность соответствовать требованиям, связанным с производством продукции на территории России. Представителям этих отраслей необходимо официально выразить желание вернуться в Россию в ходе Петербургского международного экономического форума.

Наиболее строгие критерии коснутся IT-компаний, работающих в сфере информационных технологий. Вернувшись на российский рынок, они столкнутся с дополнительными мерами контроля и регуляций, направленными на защиту национальной информационной безопасности.

Наумов подчеркнул, что решение о возвращении каждой конкретной компании будет приниматься индивидуально, в зависимости от ее профиля деятельности и соответствия установленным требованиям.