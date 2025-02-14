Депутат Миронов призвал провести аудит сферы ЖКХ с заморозкой тарифов

Депутат Госдумы Сергей Миронов выразил обеспокоенность тем, что практически весь сектор ЖКХ перешел в частные руки. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

«Я задаю себе очень простой вопрос: эта частная компания, кроме того, что она регулярно повышает тарифы и собирает денежки, — они будут менять трубы и заниматься ремонтом? Нет», — заявил депутат.

В связи с данными обстоятельствами он предложил заморозить тарифы хотя бы на три года. Кроме того, парламентарий указал на необходимость проведения аудита сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В заключение Миронов отметил, что подобные темы не требовали бы обсуждения при действительно качественном выполнении услуг.