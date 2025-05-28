Депутат Милонов призвал сажать в тюрьму за продажу алкоголя детям

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ужесточить наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним. В интервью News.ru он заявил, что такие действия следует квалифицировать как преступление против здоровья.

По мнению парламентария, существующие штрафы не являются достаточным сдерживающим фактором и не препятствуют распространению опасной практики среди продавцов.

«С точки зрения законодательства человек, который продает алкоголь несовершеннолетним, наносит вред здоровью средней тяжести. Надо это так и расценивать. Продал — уже не только штраф, а еще и в тюрьму садись», — заявил Милонов.

В заключение он напомнил о научных исследованиях, подтверждающих особую опасность алкоголя и никотина для детей и подростков.