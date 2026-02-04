Депутат Милонов призвал отправлять детей-хулиганов в спецшколы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что хулиганящих детей следует направлять в специализированные школы для трудновоспитуемых.
По его мнению, родители таких детей должны находиться под надзором компетентных органов.
«В нормальной семье никогда в жизни ребенок не будет хулиганить», — подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что в некоторых случаях необходимо применять административную ответственность и ставить семью на контроль, а ребенка определять на учет в детскую комнату полиции.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте