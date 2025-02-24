Депутат Милонов предложил создать отдельную категорию многодетных семей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением создать отдельную категорию многодетных семей в России. Об этом сообщил News.ru .

По мнению парламентария, родители, имеющие троих детей, не должны быть равнозначны семьям с пятью и более детьми, так как расходы и степень ответственности в этих случаях существенно различаются.

«Я считаю, нам надо сейчас выделять отдельную категорию многодетных — это пять детей и больше. Потому что три ребенка — это нормальная семья, по умолчанию, с нормальным количеством детей», — заявил Милонов.

Он также высказался за необходимость поощрения семей к рождению большего количества детей и популяризацию идеи больших семей среди мужчин.