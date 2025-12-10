Депутат Милонов поддержал идею с выплатой алиментов одеждой

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал идею, предполагающую выплаты алиментов имуществом, продуктами, оплатой обучения и лечения ребенка. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам депутата, такие меры позволят избежать нецелевого использования средств.

«Такая инициатива особенно актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами, когда есть случаи нецелевого использования алиментов», — отметил парламентарий.

Милонов добавил, что для решения подобных вопросов следует создать специальные комиссии или привлекать медиаторов. Их задачей мог бы стать грамотный учет части прямых расходов на ребенка в счет алиментных обязательств.