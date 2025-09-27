Депутат Милонов напомнил о рисках покупки алкоголя у частников

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предупредил о серьезной опасности, связанной с покупкой спиртного у частных лиц. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам депутата, приобретение нелегального алкоголя недопустимо, так как такой подход предполагает высокие риски для здоровья.

«Только система ЕГАИС более-менее гарантирует, что алкоголь имеет понятное происхождение, что он не взят из какого-то подвала и не сделан из какого-то лютого шмурдяка», — отметил парламентарий.

Напомним, число граждан, скончавшихся от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области, достигло 19 с начала сентября.