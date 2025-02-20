Депутат Матвейчев: сервис для проверки сим-карт направлен на борьбу с аферистами

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Олег Матвейчев прокомментировал сервис по проверке числа заключенных договоров с операторами связи. Опция будет доступна на «Госуслугах» с 1 апреля, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам депутата, соответствующие меры направлены на борьбу с мошенничеством. Аферисты, в том числе граждане Украины, подключали по несколько тысяч сим-карт для реализации преступной деятельности, напомнил он.

«Сим-карта может оформлена быть на человека, а он не знает об этом. От его имени входят в аккаунты, воруют аккаунты, указывают новый телефон, что у него изменился, просят изменить пароль и завладевают аккаунтом», — пояснил парламентарий.

Теперь же, добавил Матвейчев, пользователь будет в курсе актуальной информации по своей сим-карте. Данная функция позволит вовремя обращаться в телефонные компании в случае возникновения проблемы.