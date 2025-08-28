Депутат Матвейчев призвал встраивать защитные фильтры в ИИ

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев напомнил об отсутствии врожденных этических принципов у искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт « Взгляд ».

По словам депутата, такое положение дел диктует необходимость внедрения фильтров, блокирующих определенные ресурсы. В противном случае повышается вероятность столкнуться с опасными инструкциями.

«По своей сути современные системы ИИ — это сложные статистические программы, которые анализируют огромные массивы данных из интернета и на основе вероятности подбирают наиболее подходящие слова», — отметил парламентарий.

Он призвал обучать нейросети обходить стороной вредоносную информацию. Как пояснил Матвейчев, разработчики должны постоянно корректировать модели.