Депутат Матвейчев призвал наградить мальчика из Курска, закрывшего маму от дрона

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил рассмотреть возможность награждения пятилетнего мальчика Анатолия, проявившего героизм во время атаки беспилотника на пляже в Курске. Об этом написал Life.ru .

Матвейчев отметил, что подобное мужество заслуживает признания и поощрения. На его взгляд, подобные проявления храбрости свидетельствуют о высоком моральном духе и отваге, присущих молодому поколению.

Решение вопроса о награждении героя рассматривается властями региона, в частности губернатором Курской области, который также положительно отреагировал на сообщение о происшествии.