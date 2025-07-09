Депутат Матвейчев призвал наградить мальчика из Курска, закрывшего маму от дрона
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил рассмотреть возможность награждения пятилетнего мальчика Анатолия, проявившего героизм во время атаки беспилотника на пляже в Курске. Об этом написал Life.ru.
Матвейчев отметил, что подобное мужество заслуживает признания и поощрения. На его взгляд, подобные проявления храбрости свидетельствуют о высоком моральном духе и отваге, присущих молодому поколению.
Решение вопроса о награждении героя рассматривается властями региона, в частности губернатором Курской области, который также положительно отреагировал на сообщение о происшествии.
Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы
Лучшие детские сады 2025 года определили в Подмосковье
Первый кузов вагона метро для Новосибирска изготовили в Мытищах
В Госдуме призвали поднять штрафы за нелегальное трудоустройство мигрантов
Выставку по мотивам русских сказок открыли в комплексе «Артишок» в Химках
Детскую площадку обновили по просьбам жителей в Мытищах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте