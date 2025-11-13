Депутат Марченко предложил запретить продажу фейерверков в России

Член комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко в беседе с «Абзацем» заявил, что необходимо запретить продажу пиротехники из-за пожаров и травм, которые происходят из-за неправильного обращения с фейерверками.

По словам парламентария, проблема салютов остается актуальной уже несколько лет, но глобальных мер по ее решению так и не принято.

«Из-за фейерверков у нас происходит много пожаров. Люди не умеют правильно обращаться с ними, зачастую не читают инструкции», — цитирует депутата радио Sputnik.

Спикер добавил, что организацию пиротехнических шоу стоит оставить в руках исполнительной власти регионов, поскольку у официальных лиц больше ресурсов и возможностей безопасно провести праздник для граждан.