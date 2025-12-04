Депутат Малинкович предложил ввести обязательные скидки для именинников в заведениях

Руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович выступил с инициативой об обязательном предоставлении скидки для именинников в заведениях. Об этом сообщил NEWS.ru .

Как пояснил парламентарий, речь идет о 20-процентной скидке в ресторанах среднего класса и выше.

«Сейчас людям очень сложно стало ходить по заведениям общепита. Раньше человек получал премию и приглашал коллег отметить это событие в кафе, а сейчас не все могут позволить себе даже день рождения отметить не дома», — отметил депутат.

По его словам, соответствующая мера должна повысить доступность заведений общепита для обычных граждан в праздничные дни. При этом Малинкович добавил, что предложение не должно затрагивать малый бизнес.