Депутат Луговой раскритиковал идею использовать голоса людей после их смерти

В России предложили разрешить использовать записи голосов граждан после смерти в общественных интересах без согласия родственников. Такую идею раскритиковал депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с «Известиями».
По его словам, запись голоса точно так же, как музыка, кино или литература, — объект интеллектуальных прав. Ее можно использовать только с согласия человека, а после смерти с согласия семьи. Здесь все действует так же, как с органами для трансплантации.
В целом подобные предложения антиконституционны, неразумны и кощунственны, отметил Луговой.