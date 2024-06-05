Депутат Луговой раскритиковал идею использовать голоса людей после их смерти

В России предложили разрешить использовать записи голосов граждан после смерти в общественных интересах без согласия родственников. Такую идею раскритиковал депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с «Известиями».

По его словам, запись голоса точно так же, как музыка, кино или литература, — объект интеллектуальных прав. Ее можно использовать только с согласия человека, а после смерти с согласия семьи. Здесь все действует так же, как с органами для трансплантации.

В целом подобные предложения антиконституционны, неразумны и кощунственны, отметил Луговой.

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