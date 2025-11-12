Депутат Лисовский заявил, что частое использование доставки повышает риски ожирения среди молодежи

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что частое использование услуг доставки может негативно сказываться на здоровье молодых людей.

По мнению депутата, это приводит к снижению физической активности и может способствовать развитию ожирения среди молодежи.

Депутат отметил, что вместо того чтобы самостоятельно выбирать товары и оценивать их качество, молодые люди часто проводят свободное время за гаджетами.

«Они ничего не приобретают. Время, которое они сэкономили, им совершенно не нужно — они его сжигают», — подчеркнул Лисовский.