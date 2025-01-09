Депутат Леонов заявил, что присвоение звезд клиникам улучшит качество услуг

Депутат Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов выразил мнение, что присвоение звезд частным медицинским учреждениям может способствовать улучшению качества оказываемых услуг и увеличению конкуренции между ними. Об этом написала «Москва 24» .

В России планируют запустить рейтинг частных клиник, в котором будут присваивать звезды за качество обслуживания. Оценивать медицинские услуги будут Роспотребнадзор, Росздравнадзор и общественная организация «Общественный выбор потребителя».

Леонов подчеркнул, что введение рейтинга станет дополнительным механизмом влияния на частный сектор и повысит уровень предоставляемых услуг. Клиники будут стремиться соответствовать высоким стандартам, чтобы оказаться в списке лучших.

Граждане смогут легче ориентироваться, куда обратиться, а сами клиники начнут соревноваться друг с другом, что приведет к росту стандартов обслуживания.