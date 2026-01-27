Депутат Леонов уточнил, что сменить прикрепление к поликлинике можно только один раз в год

Для смены поликлиники и прикрепления к новой достаточно выполнить несколько шагов, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT .

Чтобы прикрепиться к другой поликлинике, необходимо подать заявление либо лично в регистратуре, либо онлайн через портал Госуслуг. Для этого потребуются полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Рассмотрение заявления займет от трех до четырех дней, при этом обращаться в старую поликлинику не нужно.

Сергей Леонов уточнил, что сменить прикрепление к поликлинике можно только один раз в год в пределах своего региона. Исключением является переезд в другой регион — тогда смена поликлиники допускается чаще.