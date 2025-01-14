Депутат Леонов усомнился в эффективности запрета продажи фастфуда несовершеннолетним

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил сомнение в эффективности запрета продажи фастфуда для несовершеннолетних. Депутат считает, что такие меры не помогут сформировать здоровый образ жизни у молодежи. Об этом написала «Москва 24».
Вместо этого он предлагает активизировать пропаганду правильного питания через различные каналы коммуникации, включая образовательные учреждения. Телеканалы и печатные издания, активно рекламирующие фастфуд, должны одновременно продвигать идеи здорового питания, считает Леонов.
Он также подчеркнул, что детей следует исключить из рекламных роликов, связанных с нездоровыми продуктами, чтобы не закреплять негативные стереотипы.
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