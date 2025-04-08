Депутат Леонов: пандемии — это неотъемлемая часть нашего мира

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью RT ответил на высказывание главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он подчеркнул, что пандемии — это неотъемлемая часть нашего мира: «Пандемии на Земле всегда были, есть и будут».

Леонов напомнил о российском опыте борьбы с вызовами. Парламентарий рассказал о федеральном проекте «Санитарный щит», который разработан Роспотребнадзором. Программа позволяет прогнозировать эпидемиологические ситуации с точностью до 90%, а также блокировать проникновение биологических угроз в страну.

Леонов отметил готовность к вызовам, которые готовит нам природа.