Депутат Леонов: пандемии — это неотъемлемая часть нашего мира

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью RT ответил на высказывание главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Он подчеркнул, что пандемии — это неотъемлемая часть нашего мира: «Пандемии на Земле всегда были, есть и будут».
Леонов напомнил о российском опыте борьбы с вызовами. Парламентарий рассказал о федеральном проекте «Санитарный щит», который разработан Роспотребнадзором. Программа позволяет прогнозировать эпидемиологические ситуации с точностью до 90%, а также блокировать проникновение биологических угроз в страну.
Леонов отметил готовность к вызовам, которые готовит нам природа.
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