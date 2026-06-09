Депутат Леонов напомнил родителям порядок действий в случае пропажи ребенка

Депутат Государственной думы Олег Леонов поделился с Life.ru рекомендациями для родителей о том, как обеспечить безопасность детей и что делать в случае их пропажи. Летом дети часто находятся без постоянного контроля взрослых, поэтому важно заранее принять меры.

Для детей четырех-пяти лет крайне важно, чтобы они не отходили от взрослых. Родителям рекомендуется не отвлекаться и держать ребенка рядом с собой. Для детей постарше необходимо иметь при себе заряженный мобильный телефон и, желательно, пауэрбанк.

По словам Леонова, полностью лишать ребенка смартфона не стоит, даже если он слишком много времени проводит в играх или социальных сетях. Можно установить приложения родительского контроля, которые позволят ограничивать время в приложениях, но не лишат ребенка средства связи.

Наличие телефона позволяет в любой момент связаться с ребенком, узнать его местоположение и убедиться, что с ним все в порядке. В экстренной ситуации ребенок сможет самостоятельно вызвать помощь по номеру 112.

Леонов подчеркнул, что первым делом при пропаже ребенка нужно звонить в 112.

«Не нужно ждать, — отметил он. — Заявление в полиции обязаны принять, даже если ребенок потерялся пять минут назад».

Подать заявление может не только родитель или родственник, но и любой человек, ставший свидетелем ситуации. Депутат подчеркнул, что скорость реакции имеет решающее значение: чем быстрее начнутся поиски, тем больше шансов, что ребенок будет найден живым и здоровым.