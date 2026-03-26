Депутат Леонов напомнил, что диспансеризацию можно пройти по направлению от работодателя

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил о важности диспансеризации для выявления заболеваний на ранних стадиях и определения факторов риска. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, для прохождения обследования необходимо получить направление от работодателя или записаться самостоятельно. Сделать это можно на портале госуслуг, по телефону контакт-центра 122 или единому номеру поликлиники, к которой пациент прикреплен.

Люди младше 40 лет вправе пройти диспансеризацию в течение одного дня раз в три года. Далее предусмотрено ежегодное прохождение в течение одного дня. Людям предпенсионного возраста и пенсионерам полагается два дня ежегодно для медицинских осмотров.