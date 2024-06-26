Депутат Лантратова предложила ввести летний режим работы для детсадов

Многие детские сады летом перестают работать, что создает серьезную проблему для родителей. Об этом RT рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она отметила, что при этом в Москве и Петербурге некоторые детсады открывают дежурные группы и сами устанавливают режим работы. Депутат предложила распространить эту практику по всей России.

Соответствующее письмо она написала министру просвещения России Сергею Кравцову. В нем предлагается ввести рабочие часы для детсадов, чтобы родители могли не нанимать дорогих нянь или не прерывать свою трудовую деятельность.

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