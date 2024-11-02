Депутат Лантратова поддержала идею об увеличении пособия по уходу за ребенком

Министерство труда выступило с инициативой увеличить до 97 тысяч рублей размер пособия по уходу за детьми до 1,5 года. Инициативу поддержала депутат Государственной думы Яна Лантратова в беседе с RT .

По ее словам, эта мера поможет обеспечить определенный рост рождаемости. Работающие мамы получат хорошую финансовую поддержку и смогут не беспокоиться о необходимости как можно скорее вернуться к работе.

«До 1,5 года они смогут спокойно сидеть дома с детьми, продолжать грудное вскармливание. А ведь это самый важный период, когда мама чрезвычайно нужна ребенку», — отметила парламентарий.

Сейчас максимальный размер пособия по уходу за детьми до 1,5 года составляет чуть больше 49 тысяч рублей. Увеличить размер выплаты планируют в 2027 году.