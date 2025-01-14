Депутат Куринный: программа ОМС существенно не изменится в 2025 году

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил Life , что программа обязательного медицинского страхования (ОМС) существенно не изменится в 2025 году.

Лишь самые сложные случаи, по словам политика, будут финансироваться отдельным фондом «Круг добра». В 2025 году не запланировано расширение спектра кардиологических операций, но сроки ожидания составляют от одного месяца до полугода. В экстренных ситуациях медицинская помощь предоставляется незамедлительно после согласования.

Депутат подчеркнул, что нет необходимости выезжать за рубеж для выполнения хирургических процедур, так как почти все виды кардиохирургических вмешательств доступны в России и предоставляются бесплатно.