Депутат Куринный: программа ОМС существенно не изменится в 2025 году

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил Life, что программа обязательного медицинского страхования (ОМС) существенно не изменится в 2025 году.
Лишь самые сложные случаи, по словам политика, будут финансироваться отдельным фондом «Круг добра». В 2025 году не запланировано расширение спектра кардиологических операций, но сроки ожидания составляют от одного месяца до полугода. В экстренных ситуациях медицинская помощь предоставляется незамедлительно после согласования.
Депутат подчеркнул, что нет необходимости выезжать за рубеж для выполнения хирургических процедур, так как почти все виды кардиохирургических вмешательств доступны в России и предоставляются бесплатно.
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