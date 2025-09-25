Депутат Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой установить суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. Соответствующее обращение было направлено на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщил RT .

По мнению парламентария, количество преступлений, связанных с финансовыми мошенничествами, растет.

«Особенно уязвимы перед мошенниками пенсионеры и люди старшего поколения. Именно они, как правило, становятся основными жертвами телефонных преступников, лишаясь последних сбережений и средств», — напомнил Крупник.

В этой связи он предложил ввести суточный лимит на банковские переводы в размере не более 30 тысяч рублей. Согласно инициативе, превышение установленной суммы возможно после верификации в отделении банка или самостоятельного звонка в финансовое учреждение.