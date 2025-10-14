Депутат Крупник предложил разрешить переводить маткапитал на счет ребенка

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой, позволяющей переводить средства материнского капитала на банковский счет ребенка. Об этом сообщил RT .

По словам парламентария, программа материнского капитала пользуется популярностью у молодых родителей в России.

«Ежегодно власти нашей страны расширяют номенклатуру и размер социальной выплаты по программе материнского капитала. Это помогает молодым супругам смелее делать шаг к рождению первого и последующих детей», — отметил Крупник.

Как пояснил депутат, многие пары заинтересованы в возможности перевода средств маткапитала на банковский счет детей. Благодаря процентной ставке сумма будет увеличиваться, и при достижении совершеннолетия ребенок сможет потратить средства на приобретение жилья или оплату учебы в вузе.