Депутат Кравченко заявил, что Россия будет избирательна в вопросе возвращения брендов

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о возвращении иностранных компаний на российский рынок.

Он подчеркнул, что приоритеты будут отдаваться интересам отечественного производства, а к возвращению иностранных игроков будут подходить осторожно. По его словам, Россия изначально призывала компании остаться, но теперь, когда многие сферы успешно заместились местными предприятиями, решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься весьма взвешенно.

Кравченко пояснил, что уход западных корпораций стал катализатором для активного процесса импортозамещения. Поэтому сейчас правительство будет рассматривать предложения зарубежных фирм исключительно там, где на рынке ощущается дефицит российских аналогов.