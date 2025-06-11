Депутат Козлов рассказал, что проект «Школа ЖКХ» направлен на жилищное просвещение и контроль за тарифами

Депутат Московской городской Думы и координатор проекта «Школа ЖКХ» от «Единой России» Александр Козлов поделился с Ura.ru своими мыслями о мерах по улучшению качества коммунальных услуг и снижению аварийности.

Эксперт отметил, что проект направлен на жилищное просвещение и помощь гражданам в понимании и применении Жилищного кодекса и других законов в сфере ЖКХ.

«Задача нашего проекта — простым и доступным языком рассказывать об особенностях законодательства в сфере ЖКХ, разъяснять и помогать гражданам применять Жилищный кодекс, законы и подзаконные акты», — подчеркнул Козлов.

Одной из задач проекта является общественный контроль за тарифами и качеством услуг. По мнению координатора, основные проблемы в ЖКХ связаны с износом сетей и необходимостью больших вложений в их замену.

Парламентарий также отметил, что «Единая Россия» работает над ужесточением требований к лицензированию управляющих организаций и делает голосование жильцов по судьбе многоквартирного дома более прозрачным.

«Участвовать в мероприятиях проекта может любой желающий. Это клуб неравнодушных людей, где объединились эксперты отрасли и представители органов власти», — подчеркнул Козлов.

В рамках проекта проходят семинары, тематические круглые столы и другие мероприятия. Среди планируемых мероприятий — конкурс «Лучший дом — лучший двор», где участники смогут показать передовые практики обустройства двора, подъезда, клумб и получить награду. Также будет проведен конкурс «Краса ЖКХ», чтобы показать женщин, которые выбирают ответственную работу в этой отрасли.