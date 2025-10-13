Депутат Кошелев посоветовал не ждать появления остановок с Wi-Fi в ближайшее время

Зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев в беседе с « Газетой.ru » пояснил, что новый госстандарт для остановок общественного транспорта с удобствами вроде Wi-Fi и кондиционеров основывается на потребностях россиян.

По словам депутата, внедрение этих стандартов может столкнуться с проблемами и не везде будет реализовано.

«Наиболее вероятно, что первыми по новым стандартам будут обустраиваться остановки в крупных городах и на ключевых маршрутах с высоким пассажиропотоком», — пояснил парламентарий.

Кошелев также указал на высокую стоимость новых павильонов и предупредил, что ожидать изменений в ближайшее время не стоит.