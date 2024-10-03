Депутат Колунов заявил о важности введения ответственности для родителей детей-квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал о необходимости введения ответственности для родителей, чьи дети участвуют в культуре квадроберов. Об этом сообщил RT .

По его мнению, еще недавно дети радовались праздникам и утренникам, наряжаясь в костюмы животных или персонажей мультфильмов. Однако сегодня ситуация приняла крайние формы. Дети начинают ассоциировать себя с животными, о чем свидетельствуют многочисленные видео, на которых малыши в костюмах кошек и собак «выгуливаются» на поводках.

По слова депутата, это явление всколыхнуло целое движение, активно распространяющееся по всей России и привлекшее совсем юных, незрелых людей. Колтунов подчеркнул, что в России теперь столкнулись с новой проблемой, и над ней нужно работать.