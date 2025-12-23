Депутат Колунов сообщил, что новые правила льготной ипотеки направлены на помощь семьям с детьми

Минфин РФ внес изменения в правила выдачи ипотеки с государственной поддержкой для помощи семьям с детьми. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Как пояснил депутат, супруги будут выступать созаемщиками по льготной семейной ипотеке под 6%. Это ограничит количество таких кредитов на одну семью.

«Многие просто разводились, чтобы получить субсидируемую ипотеку для своих инвестиционных целей. Но задача государства в поддержке семьи», — пояснил парламентарий.

По его словам, теперь, если один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй лишится права на получение своей.