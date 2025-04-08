Депутат Колунов: официальный договор поможет защититься от «оконных» мошенников
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов поделился рекомендациями, как защититься от мошенничества с установкой москитных сеток. Об этом сообщил RT.
Депутат призвал проверять информацию о компаниях перед оплатой и заключать официальные договоры.
«Посмотреть сайт или соцсети, связаться по другому контактному номеру. Если информация подтверждается — заключать договор купли-продажи, требовать чек об оплате», — пояснил парламентарий.
Он напомнил, что за обман под предлогом установки москитных сеток предусмотрена уголовная ответственность. Подобным «бизнесменам» грозит до 10 лет лишения свободы.
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