Депутат Колесник поддержал идею об отказе релокантам в устройстве на госслужбу

Член комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник согласился с позицией депутата Вячеслава Володина о недопущении релокантов к госслужбе и руководящим должностям в госкомпаниях, независимо от профессиональных качеств. Об этом сообщило ОТР .

По словам парламентария, в данном вопросе важны не только профессионализм и умения, но и надежность кандидата.

«Потому что неизвестно, что было за рубежом. Могли их там завербовать или им что-то не понравится, ну раз уже человек начал бегать, он вернулся в Россию [и уедет обратно]», — высказался Колесник.

Как пояснил депутат, при таких ситуациях создается риск утечки информации. В этой связи он назвал справедливыми принимаемые меры по защите интересов государства.