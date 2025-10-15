Депутат Кирьянов спрогнозировал эволюционное исчезновение статуса ИП

Депутат Госдумы Артем Кирьянов выступил с заявлением о грядущих изменениях в налоговой системе, которые затронут категории самозанятых лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам спикера, в ближайшем будущем произойдет переход к новым критериям классификации бизнеса, основанным на обороте и объеме деятельности предприятий. Это изменение приведет к упразднению статуса индивидуального предпринимателя.

«Думаю, эволюционно исчезнет статус ИП, поскольку он будет объективно не нужен. Выработается новая градация по различным ставкам налогообложения», — пояснил парламентарий.

Предполагается, что специальный налоговый режим для самозанятых трансформируется в новую категорию, соответствующую современным требованиям экономики.