Депутат Яровая заявила о необходимости создания профессии по борьбе с биооружием

В России необходимо предусмотреть создание профессии по борьбе с биооружием. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме в беседе с RT.

По ее словам, образовательные и профессиональные стандарты должны давать ответы на все вопросы, которые касаются биобезопасности. Это — данность современного мира.

Яровая также отметила, что Госдума уже сформировала соответствующее предложение, которое планируется направить в Министерство образования и науки.