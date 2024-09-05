Депутат Яровая заявила о необходимости создания профессии по борьбе с биооружием

В России необходимо предусмотреть создание профессии по борьбе с биооружием. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме в беседе с RT.

По ее словам, образовательные и профессиональные стандарты должны давать ответы на все вопросы, которые касаются биобезопасности. Это — данность современного мира.

Яровая также отметила, что Госдума уже сформировала соответствующее предложение, которое планируется направить в Министерство образования и науки.

Прощай, Хвалдимир. Как жил и погиб «русский кит-шпион»

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте