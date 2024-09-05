Депутат Яровая заявила о необходимости создания профессии по борьбе с биооружием
В России необходимо предусмотреть создание профессии по борьбе с биооружием. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на Восточном экономическом форуме в беседе с RT.
По ее словам, образовательные и профессиональные стандарты должны давать ответы на все вопросы, которые касаются биобезопасности. Это — данность современного мира.
Яровая также отметила, что Госдума уже сформировала соответствующее предложение, которое планируется направить в Министерство образования и науки.
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