Депутат Якубовский сообщил, что в 2026 году сделки с жильем можно будет проводить онлайн

С июля 2026 года россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрических данных. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, новый порядок позволит оформлять сделки в электронном формате, избавляя от необходимости личного присутствия. Применение биометрии исключит риск подделки документов и фиктивных доверенностей.

«Процедура станет быстрее и доступнее для миллионов граждан, особенно в тех регионах, где инфраструктура нотариальных и регистрационных услуг развита слабее», — заверил парламентарий.

Как пояснил Якубовский, безопасность электронных транзакций обеспечивается новыми технологиями биометрии, гарантирующими защиту, превышающую стандартные методы идентификации по паспорту или личной подписи.