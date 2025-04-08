Депутат из Петербурга Крупник предложил маркировать нейросетевой контент

Депутат петербургского Законодательного собрания Павел Крупник выступил с инициативой о введении единых правил маркировки нейросетевого контента, доступного широкой публике. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, искусственный интеллект и сервисы на основе нейросетей стали привычной частью онлайн-жизни.

«Не менее половины аудиовизуального контента в соцсетях сейчас создано нейросетями и практически неотличимо от человеческих работ», — отметил Крупник в разговоре.

Он также упомянул о случаях намеренного злоупотребления нейросетевым контентом для совершения преступлений.

«Нужно ввести единую маркировку для нейросетевых материалов в открытом доступе. Предлагаю обязать помечать все обработанные изображения, видео и аудио специальными сообщениями, чтобы избежать их использования в преступных целях», — сказано в его обращении.