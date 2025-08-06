Депутат Иванов высказал мнение, что исповедь представляет собой глубокий акт духовной трансформации

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru подчеркнул истинное значение православной исповеди, видя в ней важнейший инструмент примирения человека с Богом. Исповедь не сводится к простому перечислению совершенных прегрешений, а представляет собой глубокий акт покаяния и духовной трансформации.

Верующие обязаны подойти к этому таинству осознанно и ответственно, внимательно проанализировав свои поступки и искренне раскаявшись в содеянном. Благодаря исповеди христианин обретает шанс очиститься духовно и продолжить жизнь обновленной душой, находясь в гармонии с Церковью и Господом.

Священники играют важную роль наставников и помощников в деле исцеления души, поддерживая человека советом и молитвой. Они выступают свидетелями перед Богом, помогая верующим распознать и преодолеть внутренние препятствия, ведущие к греху. Важнейший принцип священнического служения — сохранение тайны исповеди, что гарантирует конфиденциальность общения и доверие прихожан к Церкви.