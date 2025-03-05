Депутат Иванов призвал включить в рацион овощи и фрукты во время Великого поста

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов дал рекомендации по организации питания в период Великого поста. Об этом написал RT .

Он подчеркнул, что пост — это не просто ограничение в еде, а целостный подход к жизни, включающий духовное очищение и заботу о здоровье тела. Иванов предостерег от восприятия поста как строгого голодания, предлагая использовать это время для пересмотра пищевых привычек и открытия новых полезных продуктов.

Депутат также отметил, что постное меню может быть разнообразным и вкусным, если подходить к его составлению осознанно. Он порекомендовал включить в рацион большое количество овощей и фруктов, особенно сезонных, а также крупы и бобовые, сложные углеводы и растительный белок.