Депутат Иванов призвал разработать систему поощрения священников

Председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов поднял вопрос о необходимости улучшения пенсионного обеспечения священнослужителей РПЦ. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Парламентарий сравнил работу духовенства с такими ответственными профессиями, как полицейские, учителя и космонавты, подчеркнув высокий уровень ответственности и самоотдачи, требуемый от священников.
Иванов предложил разработать систему поощрений для служителей, предусматривающую дополнительные выплаты к пенсии и льготы за вклад в духовное развитие общества. Такие доплаты, пояснил общественник, могли бы получать заслуженные пастыри или священнослужители с подобным статусом.
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