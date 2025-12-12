Депутат Иванов предложил учредить федеральную программу с грантами на свадьбы
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что для поддержки института семьи и помощи парам в организации свадьбы необходимо ввести гранты в размере 200 тысяч рублей.
Такая инициатива возникла на фоне новостей о росте цен на торжества — по предварительным данным, в 2026 году стоимость празднования может достигнуть семи миллионов рублей для компаний в 50–70 человек.
«Это тревожный сигнал. Когда создание семьи становится финансово недосягаемым для многих молодых людей, государство обязано вмешаться», — отметил парламентарий.
Он призвал учредить федеральную систему грантов. Средства должны быть направлены на оплату услуг банкетного зала, фотографа, праздничного угощения или свадебных нарядов.