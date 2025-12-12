Депутат Иванов предложил учредить федеральную программу с грантами на свадьбы

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru , что для поддержки института семьи и помощи парам в организации свадьбы необходимо ввести гранты в размере 200 тысяч рублей.

Такая инициатива возникла на фоне новостей о росте цен на торжества — по предварительным данным, в 2026 году стоимость празднования может достигнуть семи миллионов рублей для компаний в 50–70 человек.

«Это тревожный сигнал. Когда создание семьи становится финансово недосягаемым для многих молодых людей, государство обязано вмешаться», — отметил парламентарий.

Он призвал учредить федеральную систему грантов. Средства должны быть направлены на оплату услуг банкетного зала, фотографа, праздничного угощения или свадебных нарядов.