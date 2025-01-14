Депутат Иванов предложил открыть круглосуточные храмы в крупных городах РФ

Круглосуточные храмы станут духовным убежищем для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации или ищут поддержки в ночные часы. Об этом заявил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в интервью Life .

«Такие храмы могут стать местом, где каждый найдет то, что ищет: надежду, утешение, силы для новых шагов», — отметил парламентарий.

Иванов добавил, что ночью зачастую случается так, что кто-то теряет близких, некоторые люди отправляются в дальнюю дорогу, в том числе в зону специальной военной операции. Храмы в крупных городах, работающие в круглосуточном режиме, предоставят возможность побыть наедине с Богом в любое время, заключил депутат.