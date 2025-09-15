Депутат Иванов напомнил, что без регистрации в ЗАГСе венчание не проводят
Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил о невозможности проведения венчания без оформления брака в ЗАГСе. Об этом сообщил News.ru.
По словам парламентария, венчание — это не просто красивая церемония, а духовное таинство, в котором супруги торжественно обещают Богу вечную любовь, верность и единство на всю оставшуюся жизнь.
«Это решение, которое должно быть принято со всей серьезностью, глубокой верой и полным пониманием его нерасторжимости», — отметил эксперт.
Как пояснил Иванов, священнослужители не могут благословить сожительство, так как оно не предполагает взаимной жертвы и ответственности, присущих настоящему христианскому браку.