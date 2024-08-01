Депутат Хинштейн заявил, что YouTube игнорирует требования Роскомнадзора

Видеохостинг YouTube, несмотря на многочисленные требования и предписания от Роскомнадзора, не реагирует на них. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Как отметил депутат, информационное ведомство регулярно отправляло заявки на блокировку определенных аккаунтов на платформе. По его словам, Роскомнадзор не раз обращался к видеохостингу с соответствующими требованиями и предписаниями. Однако на все эти документы так и не получил ответа, подчеркнул Хинштейн.

Он также напомнил, что в России существуют и другие видеоплатформы, которые открывают возможности для монетизации рекламы. Это служит стимулом для пользователей активнее взаимодействовать с альтернативными сервисами.