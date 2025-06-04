Депутат Хамзаев призвал МВД сделать заявление о похищении в центре Москвы

Член Госдумы Султан Хамзаев обратился к Министерству внутренних дел с требованием предоставить детальные разъяснения по случаю похищения Арега Щепихина. Происшествие случилось в центре столицы, на территории Ярославского вокзала, сообщил « Ридус ».

По словам депутата, представители ведомства должны четко объяснить, что случилось. На данный момент известно, что правоохранители остановили автомобиль, в котором находился похищенный, и провели оперативные мероприятия, напомнил парламентарий.

«Похищенный персонаж позволял себе в социальных сетях чудовищные высказывания о мусульманах. Но наказывать его нужно исключительно в рамках правового поля», — заявил Хамзаев.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину на вокзале. Они поместили его в багажник машины с мигалками. Жертвой оказался Арег Щепихин, известный своими провокационными видео в интернете, где он негативно отзывался о чеченцах и мусульманах.