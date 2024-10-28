Депутат Хамзаев предложил ввести выплату для женщин, родивших первенца до 25 лет

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев предложил расширить перечень мер поддержки молодых матерей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий призвал ввести выплату для женщин, которые родили первого ребенка до 25 лет. Речь идет о сумме в 100 тысяч рублей.

Подобные правила, напомнил Хамзаев, уже действуют на территории Карелии, Красноярского и Пермского края, а также Самарской и Челябинской областей.

Депутат назвал соответствующую идею хорошей и правильной. Обращение с предложением поддержать региональные инициативы уже направлено в Правительство РФ, добавила «Национальная служба новостей».