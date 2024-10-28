Депутат Хамзаев предложил ввести выплату для женщин, родивших первенца до 25 лет
Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев предложил расширить перечень мер поддержки молодых матерей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Парламентарий призвал ввести выплату для женщин, которые родили первого ребенка до 25 лет. Речь идет о сумме в 100 тысяч рублей.
Подобные правила, напомнил Хамзаев, уже действуют на территории Карелии, Красноярского и Пермского края, а также Самарской и Челябинской областей.
Депутат назвал соответствующую идею хорошей и правильной. Обращение с предложением поддержать региональные инициативы уже направлено в Правительство РФ, добавила «Национальная служба новостей».
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