Депутат Хамзаев: алкогольные ограничения помогли снизить количество преступлений

В интервью радио Sputnik депутат Государственной думы, лидер движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев рассказал о позитивном эффекте ограничений на продажу алкоголя.
По словам парламентария, официальная статистика говорит о восьми-девяти литрах чистого спирта на душу населения, но реальные цифры могут быть выше. Практика ограничений продажи алкоголя в ночное время привела к снижению количества преступлений за последние 10 лет.
Комплексный подход включает не только регулирование продаж, но и пропаганду здорового образа жизни, борьбу с контрафактом и реабилитацию зависимых. Регионы получили расширенные полномочия для контроля над ситуацией на местах, подчеркнул Хамзаев.
Жителям Можайска напомнили о правилах безопасности на ж/д путях
Платформу «Депо» в Лобне планируют переименовать в честь поэта Черняева
Полицейские в Одинцове провели для школьников занятие о вреде наркотиков
Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове к сентябрю
Еще один нестационарный торговый объект снесли в Шатуре
Работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Богородском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте