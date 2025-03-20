Депутат Хамзаев: алкогольные ограничения помогли снизить количество преступлений

По словам парламентария, официальная статистика говорит о восьми-девяти литрах чистого спирта на душу населения, но реальные цифры могут быть выше. Практика ограничений продажи алкоголя в ночное время привела к снижению количества преступлений за последние 10 лет.

Комплексный подход включает не только регулирование продаж, но и пропаганду здорового образа жизни, борьбу с контрафактом и реабилитацию зависимых. Регионы получили расширенные полномочия для контроля над ситуацией на местах, подчеркнул Хамзаев.